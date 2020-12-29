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  3. Paris Saing Germain'de ayrılık! Thomas Tuchel'in sözleşmesi feshedildi

Paris Saing Germain'de ayrılık! Thomas Tuchel'in sözleşmesi feshedildi

Paris Saint Germain, Teknik Direktör Thomas Tuchel'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Paris Saing Germain'de ayrılık! Thomas Tuchel'in sözleşmesi feshedildi

Paris Saint Germain, Teknik Direktör Thomas Tuchel'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de Teknik Direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı. Fransız ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sportif durumunun kapsamlı bir analizinden sonra Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel'in sözleşmesini feshetmeye karar verdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklanan kararın ardından Paris Saint-Germain Başkanı Nasser El-Khelaifi, ayrılığın ardından Tuchel ve ekibine teşekkür etti.

Paris temsilcisinin Tuchel'den boşalan teknik direktörlük görevine Arjantinli çalıştırıcı Pochettino'yu getirmesi bekleniyor.

THOMAS TUCHEL'İN PSG KARİYERİ

2018 yılında Fransız ekibi Paris Saint Germain'in başına geçen Thomas Tuchel, takımın başında 127 maça çıktı. 127 maçta 96 galibiyet, 11 beraberlik ve 20 mağlubiyet alan Tuchel, 299 puan topladı. Transfermarkt verilerine göre ise Alman çalıştırıcının maç başı puan ortalaması 2.35 olarak hesaplandı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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