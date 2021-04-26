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  3. Paris Saint-Germain - Manchester City maç özeti izle 1-2! Mahrez ve De Bruyne'den harika gol

Paris Saint-Germain - Manchester City maç özeti izle 1-2! Mahrez ve De Bruyne'den harika gol

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde erken final olarak lanse edilen maçta Paris Saint-Germain ile Manchester City kozlarını paylaştı. Maç, Manchester City'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin özeti haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde erken final olarak lanse edilen maçta Paris Saint-Germain ile Manchester City karşılaştı.

Manchester City, güçlü rakibini 1-0 geriye düşmesine karşın Kevin De Bruyne ve Mahrez'in golleriyle 2-1 yendi. Paris Saint-Germain'in tek golü ise Marquinhos'tan geldi.

Bu sonuçla Manchester City, İngiltere'de oynanacak olan rövanş öncesinde deplasmanda golü farkıyla da önemli bir avantaj elde etti.

PARİS SAİNT-GERMAİN - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ İZLE 1-2

Paris Saint Germain ile Manchester City arasında oynanan maçın özetini Bein Sports'tan izleyebilirsiniz.

PSG- Manchester City maç özeti izle

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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