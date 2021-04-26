Paris Saint-Germain - Manchester City maç özeti izle 1-2! Mahrez ve De Bruyne'den harika gol
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde erken final olarak lanse edilen maçta Paris Saint-Germain ile Manchester City kozlarını paylaştı. Maç, Manchester City'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin özeti haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde erken final olarak lanse edilen maçta Paris Saint-Germain ile Manchester City karşılaştı.
Manchester City, güçlü rakibini 1-0 geriye düşmesine karşın Kevin De Bruyne ve Mahrez'in golleriyle 2-1 yendi. Paris Saint-Germain'in tek golü ise Marquinhos'tan geldi.
Bu sonuçla Manchester City, İngiltere'de oynanacak olan rövanş öncesinde deplasmanda golü farkıyla da önemli bir avantaj elde etti.
PARİS SAİNT-GERMAİN - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ İZLE 1-2
Paris Saint Germain ile Manchester City arasında oynanan maçın özetini Bein Sports'tan izleyebilirsiniz.
PSG- Manchester City maç özeti izle