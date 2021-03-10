Paris Saint-Germain (PSG)- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler...

Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yılın finalisti Paris Saint-Germain, son 16 Turu ikinci maçında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler de araştırmalarda bulunuyor. Mücadele hakkında son bilgiler haberimizde...

PARİS SAİNT-GERMAİN (PSG)- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Saint-Germain ile Barcelona'yı karşı karşıya getirecek olan mücadele Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Prince stadyumunda oynanacak. Türkiye saati ile 23.00'de başlayacak olan mücadele beIN SPORTS HD 1'den yayınlanacak. Maçta İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Paris Saint-Germain ile Barcelona, beIN SPORTS HD 1'den şifreli olarak ekranlara gelecek.

PARİS SAİNT GERMAİN (PSG)- BARCELONA MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Paredes, Di María, Verratti, Mbappe, Icardi.

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Lenglet, Umtiti, Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Alba, Messi, Dembele.