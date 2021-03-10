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  3. Paris Saint-Germain (PSG)- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler...

Paris Saint-Germain (PSG)- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi, son 16 Turu rövanş maçında Fransız ekini Paris Saint-Germain (PSG), ilk maçta 4 yendiği rakibi Barcelona'yı konuk edecek. Peki Paris Saint-Germain (PSG)- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Paris Saint-Germain (PSG)- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler...

Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yılın finalisti  Paris Saint-Germain, son 16 Turu ikinci maçında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler de araştırmalarda bulunuyor. Mücadele hakkında son bilgiler haberimizde... 

PARİS SAİNT-GERMAİN (PSG)- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Saint-Germain ile Barcelona'yı karşı karşıya getirecek olan mücadele Fransa'nın başkenti Paris'teki  Parc des Prince stadyumunda oynanacak. Türkiye saati ile 23.00'de başlayacak olan mücadele beIN SPORTS HD 1'den yayınlanacak. Maçta İngiliz hakem  Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'un yardımcılıklarını  Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Paris Saint-Germain ile Barcelona, beIN SPORTS HD 1'den şifreli olarak ekranlara gelecek.

PARİS SAİNT GERMAİN (PSG)- BARCELONA MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Paredes, Di María, Verratti, Mbappe, Icardi.

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Lenglet, Umtiti, Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Alba, Messi, Dembele.

Tayfun Altuntaş
Editör
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