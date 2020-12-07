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Paris Saint-Germain (PSG) - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Avrupa'da son maçına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta turnuvadan elenen temsilcimiz, bu hafta PSG'ye konuk olacak. Peki, Paris Saint-Germain (PSG) - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Paris Saint-Germain (PSG) - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında yarın Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk olacak. Peki, Paris Saint-Germain (PSG) - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

Grupta son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddası bulunmuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.

Grubun diğer maçında ise Leipzig ve Manchester United Almanya'da karşı karşıya gelecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren Junior Caiçara ile kart cezalısı Martin Skrtel zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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