Paris Saint-Germain (PSG)- Manchester City maçı canlı izle | Bein Sports Haber canlı yayın izle

UEFA Şampiyonlar Liginde fırtına gibi eserek rakiplerini geride bırakan dünya yıldızları Neymar ve Kylian Mbappe'nin formasını giydiği Paris Saint-Germain, Sterling ve İlkay Gündoğan'ın formasını giydiği Manchester City ile karşı karşıya geliyor

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL: PARİS SAİNT-GERMAİN (PSG)- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain ile Manchester City arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı 28 Nisan Çarşamba günü oynanacak. PSG'nin maçlarını oynadığı Parc des Princes Stadyumunda oynanacak zorlu mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalından şifreli, Bein Sports Haber kanalından ise şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Zorlu maçı Alman hakem Felix Brych yapacak. Brych'in yardımcılıklarını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Daniel Siebert, VAR hakemi Marco Fritz, AVAR hakemi ise Bastian Dankert olacak.

PARİS SAİNT-GERMAİN (PSG)- MANCHESTER CİTY MAÇI İLK 11

PSG:Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Paredes, Gueye, Veratti, Di Maria, Mbappe, Neymar.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva

PARİS SAİNT-GERMAİN (PSG)- MANCHESTER CİTY MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçı Bein Sports HD 1 kanalından şifreli, Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

PARİS SAİNT-GERMAİN (PSG)- MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE | BEİNSPORTS HABER CANLI YAYIN İZLE

Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçını Beinsports Haber kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.