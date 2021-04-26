Paris Saint-Germain (PSG)- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11| Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Liginde fırtına gibi eserek rakiplerini geride bırakan dünya yıldızları Neymar ve Kylian Mbappe'nin formasını giydiği Paris Saint-Germain, Sterling ve İlkay Gündoğan'ın formasını giydiği Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL: PARİS SAİNT-GERMAİN (PSG)- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain ile Manchester City arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı 28 Nisan Çarşamba günü oynanacak. PSG'nin maçlarını oynadığı Parc des Princes Stadyumunda oynanacak zorlu mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalından şifreli, Bein Sports Haber kanalından ise şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Zorlu maçı Alman hakem Felix Brych yapacak. Brych'in yardımcılıklarını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Daniel Siebert, VAR hakemi Marco Fritz, AVAR hakemi ise Bastian Dankert olacak.

PARİS SAİNT-GERMAİN (PSG)- MANCHESTER CİTY MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? : Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva

PARİS SAİNT-GERMAİN (PSG)- MANCHESTER CİTY MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçı Bein Sports HD 1 kanalından şifreli, Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi yayınlayacak diğer kanallar ise şu şekilde:

Albania: Tring, Vizion Plus

Andorra: RMC Sport

Armenia: Armenia TV

Austria: DAZN, Sky Austria

Azerbaijan: Saran, CBC Sport, AzTV

Belarus: Belarus TV

Belgium: Proximus, RTL, Q2

Bosnia and Herzegovina: Arena Sport, Nova BH

Bulgaria: A1, bTV Media Group

Croatia: HRT, A1 Hrvatska

Cyprus: CYTA

Czech Republic: o2, Česká Televize

Denmark: Viasat Denmark

Estonia: TV3 Sport

Finland: MTV

France: RMC Sport, Mediapro

Georgia: Silk Sport

Germany: Sky Deutschland, DAZN

Greece: COSMOTE TV

Hungary: MTVA

Iceland: Stod 2 Sport

Republic of Ireland: Virgin Media, RTE

Israel: The Sports Channel

Italy: Mediaset, Sky Italia

Kazakhstan: QazSport

Kosovo: Kujtesa

Latvia: TV3 Sport

Lithuania: TV3 Sport

Luxembourg: RTL, RMC Sport

Malta: Melita, PBS

Moldova: GMG/Prime TV

Monaco: RMC Sport

Montenegro: SportKlub, Arena Sport

Netherlands: Ziggo Sport, Talpa TV

North Macedonia: Arena Sport

Norway: TV2 Norway, NENT Group

Poland: TVP, Telewizja Polsat

Portugal: Eleven Sports , TVI

Romania: Digi Sport, Look TV, Telekom Sport

Russia: Match TV

San Marino: Sky Italia

Serbia: RTS, Arena Sport

Slovakia: Orange Sport

Slovenia: Pro Plus

Spain: Movistar

Sweden: NENT Group

Switzerland: blue+, SRG

Turkey: beIN Sports

Ukraine: Volia TV, MGU

United Kingdom: BT Sport

Vatican City: Sky Italia

Nigeria: SuperSport

South Africa: SuperSport

Madagascar: Canal+

Mauritius: Canal+

MENA: BeIN Sports

Rest of Africa: Canal+, SuperSport

Brazil: Esporte Interativo, Facebook

Canada: DAZN

Caribbean: Fox Sports, ESPN, Flow Sports , SportsMax

Central America: Facebook, Fox Sports, ESPN

Haiti: Canal+

Latin America (excluding Brazil): Facebook, Fox Sports, ESPN

United States: CBS All Access, TUDN Deportes

Australia: Optus Sport

Brunei: beIN Sports

Cambodia: UEFA.tv

PR China: PP Sports, CCTV

Hong Kong SAR: beIN Sports , iCable, PCCW, TVB

India: Sony Ten

Indian Sub-Continent: Sony Ten 2/3

Indonesia: SCTV

Japan: WOWOW

Kyrgyzstan:﻿ Saran, QSport

Laos: UEFA.tv

Macau SAR: TDM Desporto

Malaysia: beIN Sports

Mongolia: Eclat, SPS

Myanmar: S Media

New Zealand: Sky NZ

Pacific Islands: Digicel

Philippines: UEFA.tv

Singapore: beIN Sports

Solomon Islands: TTV Solomon

South Korea: SPO TV

Taiwan/Chinese Taipei: Elta TV

Tajikistan: Saran, Varzish

Thailand: UEFA.tv

Turkmenistan: Saran, Turkmenistan Sport

Uzbekistan: Saran, Uzreport

Vietnam: VSTV (K+)

Kaynak: UEFA.com