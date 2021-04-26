Paris Saint-Germain (PSG)- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11| Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde erken final olarak lanse edilen maçta Paris Saint-Germain ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Paris Saint-Germain (PSG)- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? sorularının yanıtını araştırıyor. Paris Saint-Germain (PSG)- Manchester City muhtemel ilk 11...
UEFA Şampiyonlar Liginde fırtına gibi eserek rakiplerini geride bırakan dünya yıldızları Neymar ve Kylian Mbappe'nin formasını giydiği Paris Saint-Germain, Sterling ve İlkay Gündoğan'ın formasını giydiği Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL: PARİS SAİNT-GERMAİN (PSG)- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Paris Saint Germain ile Manchester City arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı 28 Nisan Çarşamba günü oynanacak. PSG'nin maçlarını oynadığı Parc des Princes Stadyumunda oynanacak zorlu mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalından şifreli, Bein Sports Haber kanalından ise şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Zorlu maçı Alman hakem Felix Brych yapacak. Brych'in yardımcılıklarını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Daniel Siebert, VAR hakemi Marco Fritz, AVAR hakemi ise Bastian Dankert olacak.
PARİS SAİNT-GERMAİN (PSG)- MANCHESTER CİTY MAÇI MUHTEMEL İLK 11
Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? : Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé
Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva
PARİS SAİNT-GERMAİN (PSG)- MANCHESTER CİTY MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
Paris Saint Germain (PSG) - Manchester City maçı Bein Sports HD 1 kanalından şifreli, Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.
Mücadeleyi yayınlayacak diğer kanallar ise şu şekilde:
Albania: Tring, Vizion Plus
Andorra: RMC Sport
Armenia: Armenia TV
Austria: DAZN, Sky Austria
Azerbaijan: Saran, CBC Sport, AzTV
Belarus: Belarus TV
Belgium: Proximus, RTL, Q2
Bosnia and Herzegovina: Arena Sport, Nova BH
Bulgaria: A1, bTV Media Group
Croatia: HRT, A1 Hrvatska
Cyprus: CYTA
Czech Republic: o2, Česká Televize
Denmark: Viasat Denmark
Estonia: TV3 Sport
Finland: MTV
France: RMC Sport, Mediapro
Georgia: Silk Sport
Germany: Sky Deutschland, DAZN
Greece: COSMOTE TV
Hungary: MTVA
Iceland: Stod 2 Sport
Republic of Ireland: Virgin Media, RTE
Israel: The Sports Channel
Italy: Mediaset, Sky Italia
Kazakhstan: QazSport
Kosovo: Kujtesa
Latvia: TV3 Sport
Lithuania: TV3 Sport
Luxembourg: RTL, RMC Sport
Malta: Melita, PBS
Moldova: GMG/Prime TV
Monaco: RMC Sport
Montenegro: SportKlub, Arena Sport
Netherlands: Ziggo Sport, Talpa TV
North Macedonia: Arena Sport
Norway: TV2 Norway, NENT Group
Poland: TVP, Telewizja Polsat
Portugal: Eleven Sports , TVI
Romania: Digi Sport, Look TV, Telekom Sport
Russia: Match TV
San Marino: Sky Italia
Serbia: RTS, Arena Sport
Slovakia: Orange Sport
Slovenia: Pro Plus
Spain: Movistar
Sweden: NENT Group
Switzerland: blue+, SRG
Turkey: beIN Sports
Ukraine: Volia TV, MGU
United Kingdom: BT Sport
Vatican City: Sky Italia
Nigeria: SuperSport
South Africa: SuperSport
Madagascar: Canal+
Mauritius: Canal+
MENA: BeIN Sports
Rest of Africa: Canal+, SuperSport
Brazil: Esporte Interativo, Facebook
Canada: DAZN
Caribbean: Fox Sports, ESPN, Flow Sports , SportsMax
Central America: Facebook, Fox Sports, ESPN
Haiti: Canal+
Latin America (excluding Brazil): Facebook, Fox Sports, ESPN
United States: CBS All Access, TUDN Deportes
Australia: Optus Sport
Brunei: beIN Sports
Cambodia: UEFA.tv
PR China: PP Sports, CCTV
Hong Kong SAR: beIN Sports , iCable, PCCW, TVB
India: Sony Ten
Indian Sub-Continent: Sony Ten 2/3
Indonesia: SCTV
Japan: WOWOW
Kyrgyzstan: Saran, QSport
Laos: UEFA.tv
Macau SAR: TDM Desporto
Malaysia: beIN Sports
Mongolia: Eclat, SPS
Myanmar: S Media
New Zealand: Sky NZ
Pacific Islands: Digicel
Philippines: UEFA.tv
Singapore: beIN Sports
Solomon Islands: TTV Solomon
South Korea: SPO TV
Taiwan/Chinese Taipei: Elta TV
Tajikistan: Saran, Varzish
Thailand: UEFA.tv
Turkmenistan: Saran, Turkmenistan Sport
Uzbekistan: Saran, Uzreport
Vietnam: VSTV (K+)
Kaynak: UEFA.com