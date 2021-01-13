Paris Saint-Germain (PSG) - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da hafta içi kupa mesaisi sürüyor. Günün önemli maçlarından Paris Saint-Germain (PSG) - Marsilya karşılaşmasının merak edilen sorularını cevapladık. Peki, Paris Saint-Germain (PSG) - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Dünya liglerinde hafta içi kupa mesaisi yaşanıyor. Kulüplerin lig maçlarına göre daha rotasyonlu bir kadroyu tercih ettiği kupa maçları, futbol ve iddia sevenlerin takibine girmeyi başarıyor. Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, aynı ligde mücadele ettiği Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Fransa Süper Kupa mücadelesinin merak edilen tüm sorularını haberimizde yanıtladık. Peki, Paris Saint-Germain (PSG) - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
PSG-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin ilgiyle ekran karşısına kitleyecek Fransa Süper Kupa maçında PSG - Marsilya karşılaşması Stade Bollaert-Delelis'da gerçekleşecek. 13 Ocak Çarşamba günü oynanacak Fransa Süper Kupa maçı Paris Saint-Germain (PSG) - Marsilya, Türkiye saatiyle 22.45'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Ruddy Buquet olacak.
HANGİ KANALDA?
Paris Saint-Germain (PSG) - Marsilya maçını, bu akşam saat 22.45'de beIN SPORTS HD 2 ve Nesine.com'dan izleyebilirsiniz.