Dünya liglerinde hafta içi kupa mesaisi yaşanıyor. Kulüplerin lig maçlarına göre daha rotasyonlu bir kadroyu tercih ettiği kupa maçları, futbol ve iddia sevenlerin takibine girmeyi başarıyor. Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, aynı ligde mücadele ettiği Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Fransa Süper Kupa mücadelesinin merak edilen tüm sorularını haberimizde yanıtladık. Peki, Paris Saint-Germain (PSG) - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

PSG-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin ilgiyle ekran karşısına kitleyecek Fransa Süper Kupa maçında PSG - Marsilya karşılaşması Stade Bollaert-Delelis'da gerçekleşecek. 13 Ocak Çarşamba günü oynanacak Fransa Süper Kupa maçı Paris Saint-Germain (PSG) - Marsilya, Türkiye saatiyle 22.45'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Ruddy Buquet olacak.

HANGİ KANALDA?

Paris Saint-Germain (PSG) - Marsilya maçını, bu akşam saat 22.45'de beIN SPORTS HD 2 ve Nesine.com'dan izleyebilirsiniz.