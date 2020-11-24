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Paris Saint Germain (PSG) - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor. Gecenin merakla beklenen maçları arasında yer alan, Paris Saint Germain (PSG) - RB Leipzig maçı hakkındaki tüm detayları haberimizde verdik. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Paris Saint Germain (PSG) - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi, 2 haftalık aranın ardından tekrar futbolseverlerle buluşuyor. Bu hafta oynanacak 4. grup maçları, bugün başlıyor. Günün en heyecan verici karşılaşmaları arasında ise Paris Saint Germain ve RB Leipzig, maçı bulunuyor. Karşılaşma hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında 3 maçta 3 puan toplayabilen PSG, ilk 3 haftada beklentilerin altında kaldı. Leipzig ise 3 maçta 2 galibiyet aldı ve 6 puan ile grubun 2. sırasında yer alıyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

PSG - LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun finalisti ve yarı finalisti karşı karşıya geliyor. H Grubunda mücadele eden PSG ve Leipzig, grubun 4. maçında Parc des Princes Stadı'nda galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşma, bu akşam saat 23.00'de başlayacak ve Hollandalı hakem Danny Makkelie tarafından yönetilecek. Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Mario Diks ve Hessel Steegstra üstlenecek. 

PSG - LEİPZİG HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin ülkemizdeki yayıncısı beIN SPORTS, tüm grup maçlarını kesintisiz olarak beIN SPORTS kanallarından naklen yayınlıyor. PSG ve Leipzig arasında oynanacak zorlu mücadelede bu akşam saat 23.00'de beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın

20.55 Rennes - Chelsea

20.55 Krasnodar - Sevilla

23.00 Lazio - Zenit

23.00 Borussia Dortmund - Club Brugge

23.00 Dinamo Kiev - Barcelona

23.00 Juventus - Ferencvaros

23.00 Paris Saint-Germain - Leipzig

23.00 Manchester United - Medipol Başakşehir

25 Kasım Çarşamba

20.55 Borussia Mönchengladbach - Shakhtar Donetsk

20.55 Olympiakos - Manchester City

23.00 Bayern Münih - Salzburg

23.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova

23.00 Inter - Real Madrid

23.00 Olympique Marsilya - Porto

23.00 Ajax - Midtjylland

23.00 Liverpool - Atalanta

Onur Çelik
Spor Editörü


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