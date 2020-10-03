Fransa Ligine Lens ve Marsilya yenilgileri ile kötü bir başlangıç yapan Paris Saint Germain (PSG) yavaş yavaş form tutmaya başladı. 6.hafta maçında Angers'i konuk eden PSG, rakibini 6-1 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Karşılaşmayı rakibine karşı baştan sona üstün götüren PSG, 7. dakikada Alessandro Florenzi, 36. ve 47. dakikalarda Neymar, 57. dakikada Julian Draxler, 71. dakikada Idrissa Gueye ve 84. dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle karşılaşmayı 6-1 kazandı.

Angers'ın tek golünü ise 52. dakikada Ismael Traore kaydetti.

Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 4 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 12'ye yükseltti. Angers ise 9 puanda kaldı.

PSG, 7.hafta maçında Nîmes Olympique'e konuk olacak. Angers ise Metz'i konuk edecek.