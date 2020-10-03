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  3. Paris Saint German (PSG), Angers'e gol yağdırdı: 6-1

Paris Saint German (PSG), Angers'e gol yağdırdı: 6-1

Fransa Ligi'nin 6.haftasında Angers'i konuk eden PSG, rakibini 6-1 mağlup etti ve haftayı 3 puanla kapattı.

Fransa Ligine Lens ve Marsilya yenilgileri ile kötü bir başlangıç yapan Paris Saint Germain (PSG) yavaş yavaş form tutmaya başladı. 6.hafta maçında Angers'i konuk eden PSG, rakibini 6-1 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Karşılaşmayı rakibine karşı baştan sona üstün götüren PSG, 7. dakikada Alessandro Florenzi, 36. ve 47. dakikalarda Neymar, 57. dakikada Julian Draxler, 71. dakikada Idrissa Gueye ve 84. dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle karşılaşmayı 6-1 kazandı.

Angers'ın tek golünü ise 52. dakikada Ismael Traore kaydetti.

Paris Saint German, Angers'e gol yağdırdı: 6-1

Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 4 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 12'ye yükseltti. Angers ise 9 puanda kaldı.

PSG, 7.hafta maçında  Nîmes Olympique'e konuk olacak. Angers ise Metz'i konuk edecek.

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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