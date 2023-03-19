Paris sokakları alev alev yanıyor, binlerce kişi eylem için sokaklarda

Fransa'da günlerdir emeklilik yaşının yükseltilmesine tepkiler devam ediyor. Gün geçtikçe Paris sokaklarında şiddetin dozu artıyor, çok sayıda yaralı ve gözaltılar var eylemcilerin geri adım atacağı hiç benzemiyor.

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Paris sokakları alev alev yanıyor, binlerce kişi eylem için sokaklarda

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu karşıtlarınca düzenlenen gösterilerde 71 kişi gözaltına alındı.

Hükümetin emeklilik yaşının 64'e yükseltilmesini içeren düzenlemeyi mecliste oylama yapılmadan devreye almak için adım atmasına tepki gösteren binlerce kişi, bu gece de başkent sokaklarındaydı.

Paris sokakları alev alev yanıyor, binlerce kişi sokaklarda eylem için sokaklarda

PARİS SOKAKLARI ALEV ALEV YANIYOR

Eylemciler, Paris'te meclise yakın meydanda ve Zafer Takı'nın bulunduğu ünlü Şanzelize Caddesi civarında gösterilerin yasaklaması nedeniyle kentin güneyindeki sokaklara yöneldi.

Göstericiler, çöp konteynerleri, bisiklet ve scooterları ateşe verdi, polis karşıtı sloganlar attı.

Polis ekipleri göstericileri, biber gazı ve copla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı. İtalya Meydanı'nda toplanan göstericilere karşı da tazyikli su kullanıldı, bazı eylemciler yaralandı.

Fransız basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Paris'te şimdiye kadar 71 gösterici gözaltına alındı.

Paris sokakları alev alev yanıyor, binlerce kişi sokaklarda eylem için sokaklarda

PARİS'TE EYLEMCİLER GERİ ADIM ATMIYOR

Fransa Ulusal Gazeteciler Birliği de yaptığı yazılı açıklamada, dün Paris'teki gösterilerde 2 gazetecinin gözaltına alındığını belirtti.

Reform karşıtları, Başbakan Elisabeth Borne'un düzenlemeyi 16 Mart'ta mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını kullanarak devreye almaya çalışmasının ardından gösteri düzenlemeye başlamıştı.

KAYNAK: AA

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