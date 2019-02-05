Paris’te bilanço artıyor: Ölü sayısı 9’a çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen yangında ölü sayısı 9'a yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'in 16'ncı bölgesinde 41 yaşında bir kadın 8 katlı binayı ateşe vermiş, yangın saatlerce söndürülememişti. Yetkililer, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.

250 itfaiyecinin saatlerce müdahale ettiği yangında, 30'dan fazla da yaralı olduğu öğrenildi.

Öte yandan yangını çıkaran kadın da gözaltına alındı.

Kaynak: İHA