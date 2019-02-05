Paris’te bina yangını dehşeti: 8 ölü, 30 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kadın 8 katlı bir apartmanı ateşe verdi. Olayda 8 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'in 16'ncı bölgesinde yaşayan 41 yaşındaki bir kadın, 8 katlı bir apartmanı ateşe verdi. Gece 01.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Apartman sakinlerinin hayatlarını kurtarmak için çatı katına çıktığı aktarılırken yaklaşık 250 itfaiye erinin yangına müdahale ettiği kaydedildi. İtfaiye erlerinin yoğun çabası sonucu 50 kişi kurtarıldı. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Yangını çıkaran kadın bina yakınında yakalanırken binada yangının çabuk yayılma sebebinin ve çıkışların neden zorlaştığının araştırılacağı duyuruldu.

Öte yandan psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadının binayı neden ateşe verdiği henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA