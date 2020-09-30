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Paris'te patlama sesi büyük panik yarattı

Paris'te büyük bir patlama sesi duyuldu. Şehrin neredeyse tamamında duyulan sesin bir savaş uçağından kaynaklanan sonik patlama sesi olduğunu açıklandı.

Paris'te patlama sesi büyük panik yarattı

Reuters haber ajansı tarafından paylaşılan bilgiye göre Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlama sesi duyuldu. Şiddetli yankı yapan sesin patlama olduğu düşünüldü ve patlama sesi büyük panik yarattı.

Ancak çok geçmeden Paris polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada, patlama olmadığını, duyulan patlama sesinin bir jetin ses duvarını geçmesinden kaynaklandığını açıkladı. 

GEÇTİĞİMİZ HAFTA EYFEL KULESİ'NDE BOMBA PANİĞİ YAŞANMIŞTI

Paris'te geçtiğimiz haftadan beri hareketli günler yaşanıyor. Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi'nde geçtiğimiz günlerde bombalı saldırı ihbarı yapılmıştı. Kule'yi ve çevresini boşaltan ekipler, yapılan incelemelerin ardından ihbarın asılsız çıktığını açıklamıştı.

Paris'te büyük patlama sesi

TENİSÇİLER PANİK OLDU

Sesin duyulduğu sırada Roland Garros tenis turnuvasında mücadele eden oyuncular Stan Wawrinka ve Dominik Koepfer kısa süreli panik yaşadı. Oyuncuların tedirgin olduğu anlar ekranlara da yansıdı.

Paris'te patlama sesi büyük panik yarattı

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