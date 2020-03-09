Paris'te camide silahlı saldırı: 1 yaralı
PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, camiye giren silahlı saldırganın ateş açması sonucu 1 kişiyi ağır yaralandı. Fransız basınında yer alan haberlerde, başında kask bulunan silahlı saldırganın Paris'te camiye girerek ateş açması sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi....
PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, camiye giren silahlı saldırganın ateş açması sonucu 1 kişiyi ağır yaralandı.
Fransız basınında yer alan haberlerde, başında kask bulunan silahlı saldırganın Paris'te camiye girerek ateş açması sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.
Şüphelinin, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtığı ifade edildi.
Olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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