Paris'te Galatasaraylı taraftarlara çirkin saldırı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'de Galatasaray'ın Paris Saint-Germain ile oynayacağı maçın öncesinde Paris'te çirkin bir saldırı oldu. 150-200 kişilik maskeli holigan, Galatasaray taraftarlarının üzerine yürüdü
Paris'te Porte de Saint-Cloud'da PSG taraftarları, Galatasaray taraftarlarına saldırdı.
150-200 KİŞİLİK MASKELİ HOLİGAN GALATASARAY TARAFTARINA SALDIRDI
Paris'te Porte de Saint Cloud'da toplanan yaklaşık 150-200 kişilik maskeli holigan, sarı kırmızılı taraftarların üzerine yürüdü. Saldırı anları dakika dakika kaydedildi.
Polis ekipleri geç de olsa olaylara müdahele edip tansiyonu düşürdü. Olay sonrası Türk futbolseverler, Parc de Princes Stadı'na giriş yaptı.
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