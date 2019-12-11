Paris'te Galatasaraylı taraftarlara çirkin saldırı!

Paris'te Porte de Saint-Cloud'da PSG taraftarları, Galatasaray taraftarlarına saldırdı.

150-200 KİŞİLİK MASKELİ HOLİGAN GALATASARAY TARAFTARINA SALDIRDI

Paris'te Porte de Saint Cloud'da toplanan yaklaşık 150-200 kişilik maskeli holigan, sarı kırmızılı taraftarların üzerine yürüdü. Saldırı anları dakika dakika kaydedildi.

Polis ekipleri geç de olsa olaylara müdahele edip tansiyonu düşürdü. Olay sonrası Türk futbolseverler, Parc de Princes Stadı'na giriş yaptı.