Paris'te panik dolu anlar! İnsanlar bir anda kaçışmaya başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan bir AVM'de meydana gelen intihar olayı, panik yarattı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Paris'te panik dolu anlar! İnsanlar bir anda kaçışmaya başladı

Edinilen bilgilere göre olay Fransa'nın başkenti Paris'te La Defense alışveriş merkezinde meydana geldi. İsmi bilinmeyen bir şahıs, binanın üst katından kendini zemine bırakarak intihar etti.

İNSANLAR KAÇIŞMAYA BAŞLADI

Şahsın yere düşmesi sonrası gelen ses, bölgedeki insanlar tarafından patlama sesi sanılınca panik yaşandı. İnsanlar bir anda etrafta hızlıca kaçışmaya başladı.

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPTI

Yetkililer, bir kişinin alışveriş merkezi içerisinde üst katlardan atlayarak intihar ettiğini ve çıkan sesin insanlara patlama gibi geldiğini aktardı.

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