Paris’te polis aracıyla çarpışan genç öldü: 2 polis gözaltında

Fransa'nın başkenti Paris'te 16 yaşındaki bir genç scooter'ı ile polis aracıyla çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Paris’te polis aracıyla çarpışan genç öldü: 2 polis gözaltında

Fransa'nın başkenti Paris'te 16 yaşındaki bir genç scooter'ı ile polis aracıyla çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından 2 polis memuru gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Elancourt bölgesinde scooter'lı bir genç, polis aracı ile çarpışmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayın ardından 2 polis gözaltına alındı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, gençle ilgili polis ihtarına uymaması, polisler hakkında ise taksirle adam öldürme suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Polis açıklamasında, "dur" ihtarına uymayan gencin bir süre polis tarafından takip edildiği, sonrasında ise bir kavşakta başka bir polis aracıyla çarpıştığı ifade edildi.

Halkın olaya tepki olarak gösteri düzenlemesi ihtimaline karşı Elancourt'a takviye polis ekipleri konuşlandırıldı. Hükümet sözcüsü Olivier Veran yaptığı açıklamada, devam eden soruşturmaların meydana gelen kazanın sebeplerini ortaya çıkaracağını belirterek halka itidal çağrısı yaptı.

Fransa'nın Nanterre kentinde Haziran ayında "dur" ihtirana uymayan 17 yaşındaki Afrika kökenli Nael M.'nin trafik polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından şiddetli protestolar yaşanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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