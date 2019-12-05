Paris'te polis türk muhabiri yaraladı

Fransa'nın başkenti Paris'te Macron hükümetinin hazırladığı emeklilik reformunu protestolarında polis tarafından atılan gaz kapsülü Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın yüzündeki maskeyi delerek gözüne isabet etti.

TÜRK MUHABİR KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Mustafa Yalçın, maske camının kırılmasıyla kanlar içerisinde kaldı. İlk müdahale önce olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından ardından da doktorlar tarafından ambulansta yapıldı.

Bilinci yerinde olan Yalçın'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

GÖZALTI SAYISI 80'E YAKLAŞTI

Bugün başta Paris'te olmak üzere Fransa'daki emeklilik reformunu protesto eden on binlerce gösterici ile polis arasında yer yer arbedeler yaşandı.

Göstericilerin çevreye zarar vermesi ve bazı araçları ateşe vermesi sonucu polis müdahalede bulundu.

Protestolarda gözaltı sayısı 80'e yaklaşırken, polis müdahalesi sonucu yaralılar olduğu belirtildi.

Ülke genelinde gösteriler ve şiddet olayları sürüyor.