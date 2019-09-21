Paris'te sular durulmuyor! Sarı yelekliler güçlenerek geri döndü Paris’te Sarı Yelekliler eyleminin 45. haftası hareketli geçiyor.Fransız polisiyle göstericiler arasında yine şiddetli çatışmalar yaşandı.Vatandaşların tatilden dönmesiyle güçlenen eylemlerde görevli 7 bin 500 polis, 48 gözaltı ve 123 kimlik kontrolü gerçekleştirmenin yanı sıra 174 kişiye de ceza kesti.

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Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler eylemi tatilden dönen vatandaşların katılımıyla hararetlendi. EYLEMLER ARTTI Eylemin 45. haftasında Sarı Yelekliler iklim yürüyüşü yapan göstericiler ve emeklilik reformuna karşı çıkan sendikalılarla birlikte Paris'te yoğun eylem günü gerçekleştiriyor. 48 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Güncel verilere göre öğle saatinde 123 kimlik kontrolü ve 48 gözaltı gerçekleştiren güvenlik güçlerinin ayrıca 174 kişiye de ceza kestiği bildirildi.. Paris genelinde görevli 7 bin 500 güvenlik güçlerinin özellikle Champs-Elysees Caddesi'ne geçişi engellemek adına yüzlerce eylemciye cadde giriş noktalarında müdahale ettiği açıklandı.



