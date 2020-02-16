Paris'te "Trabzonlular Gecesi" düzenlendi

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Trabzonlular Gecesi" yoğun ilgi gördü.

Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Paris'in banliyölerinden Epinay-Sur-Seine'de düzenlenen etkinliğe, Epinay-Sur-Seine Belediye Başkanı Herve Chevreau, birçok dernek yöneticisi ve kordiplomatik temsilci ile çok sayıda davetli katıldı.

Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumhur'un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte konuşma yapan Chevreau, burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Derneğin güzel kültürel faaliyetlerde bulunduğunu belirten Chevreau, Fransa'da yaşayan Türk gençlerin ana vatanları Türkiye'nin kültürünü bilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Chevreau, gelecek ay yapılacak yerel seçimlerde yarışacağını ve belediye başkanı seçilmesi durumunda Türk iş adamı ve hukukçu Oben Ayyıldız'ın belediye başkan yardımcısı olacağını kaydetti.

Etkinlik sanatçılar Ezgi Eyüboğlu, Ali Cumur, Aykut Özer, Yasin Şekerci, Enes Çabuk, Zafer Çapraz ve Sait Uçar'ın konseriyle devam etti.





Kaynak: AA