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  3. Paris'teki Charlie Hebdo dergisi önünde bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Paris'teki Charlie Hebdo dergisi önünde bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve Hz. Muhammed'in karikatürünü yayınlaması nedeniyle dini değerlerle dalga geçtiği için gündemden düşmeyen Charlie Hebdo dergisinin eski binası yakınlarında bıçaklı saldırı yaşandı.

Paris'teki Charlie Hebdo dergisi önünde bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve Hz. Muhammed'in karikatürünü yayınlaması nedeniyle dini değerlerle dalga geçtiği için gündemden düşmeyen Charlie Hebdo dergisinin eski binası yakınlarında bıçaklı saldırı yaşandı. Olayda 4 kişi yaralanırken, 2 saldırganın kaçtığı öğrenildi.

 

Berna Akkaya
Editör


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