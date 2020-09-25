Paris'teki Charlie Hebdo dergisi önünde bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve Hz. Muhammed'in karikatürünü yayınlaması nedeniyle dini değerlerle dalga geçtiği için gündemden düşmeyen Charlie Hebdo dergisinin eski binası yakınlarında bıçaklı saldırı yaşandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve Hz. Muhammed'in karikatürünü yayınlaması nedeniyle dini değerlerle dalga geçtiği için gündemden düşmeyen Charlie Hebdo dergisinin eski binası yakınlarında bıçaklı saldırı yaşandı. Olayda 4 kişi yaralanırken, 2 saldırganın kaçtığı öğrenildi.