Paris'teki patlamadan yaralı kurtuldu ve yaşananları kaydetti
Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada 2'si itfaiye görevlisi 4 kişi hayatını...
Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada 2'si itfaiye görevlisi 4 kişi hayatını kaybetti. Patlamadan yaralı kurtulan bir vatandaş hemen sonrasında kamerasını kayda girdi ve yaşanan dehşet anlarını saniye saniye kaydetti.
DHA
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