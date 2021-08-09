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  3. Park edemezsin dedi, silahla öldürdü!

Park edemezsin dedi, silahla öldürdü!

İstanbul Kartal'da manav dükkanının önüne aracını park eden İbrahim Ekşioğlu ile dükkan sahibi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada İbrahim Ekşioğlu hayatını kaybetti. Arkadaşı İdris A. ise yaralandı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri dükkan sahibi şüpheli Mert K.'yı olayda kullandığı silah ile birlikte gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Park edemezsin dedi, silahla öldürdü!

Arkadaşı İdris A. ise yaralandı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri dükkan sahibi şüpheli Mert K.'yı olayda kullandığı silah ile birlikte gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. 

Park edemezsin dedi, silahla öldürdü!

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Kartal Yakacık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre İbrahim Ekşioğlu (62), daha önceden husumetli olduğu Mert K'.nın manav dükkanının önüne hafif ticari aracını park etti.Bu sırada işyerinde bulunan Mert K(31), park nedeniyle İbrahim Ekşioğlu ile tartışmaya başladı. İşyerinden silahını alan Mert K, İbrahim Ekşioğlu ve yanında bulunan İdris A.'ya silahla ateş etti.

Park edemezsin dedi, silahla öldürdü!

Olay sırasında ağır yaralanan Ekşioğlu, hastanede hayatını kaybederken, İdris A ise hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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