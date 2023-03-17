Park ettiği otomobilinden inerken hastanelik oldu!

Antalya'da alışveriş yapmak için marketin önünde duran otomobilinden inerken aniden seyir halindeki okul servisinin çarpması sonucu oluşan kazada fenalaşan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Park ettiği otomobilinden inerken hastanelik oldu!

Antalya'da alışveriş yapmak için marketin önünde duran otomobilin aniden açılan kapısına, seyir halindeki okul servisi çarptı. Otomobil kapısında maddi hasar meydana gelirken, kazadan sonra fenalaşan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALESİ SONRASINDA SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza, Manavgat ilçesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 07 LUK 97 plakalı otomobiliyle alışveriş yapmak için yolun sağında aracını park eden Nevruz Yılmaz, gelen araç olup olmadığına bakmadan aracının kapısını açınca, aynı istikamette seyir halindeki Adem Dönmez'in kullandığı 07 J 74108 plakalı öğrenci servisi otomobilin kapısına çarptı. Otomobilin kapısında maddi hasar oluşan kazanın ardından fenalaştığı belirtilen otomobil sürücüsü, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından okul servisinde bulunan öğrenciler, olay yerine çağırılan bir başka servisle aktarılarak evlerine gönderildi.

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