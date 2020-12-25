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  3. Park halinde duran otomobile çarptı! Yerde yatan oğlunu gören baba fenalık geçirdi

Park halinde duran otomobile çarptı! Yerde yatan oğlunu gören baba fenalık geçirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde intihar teşebbüsünde bulunan bir kadına yardımcı olmak için duran otomobile arkadan gelen üstünde 2 kişinin bulunduğu motosiklet çarptı. Yola savrulan yaralı iki gençten birinin babası olay yerine gelince oğlunun öldüğünü sanıp sinir krizi geçirdi. O anlar kameralara böyle kaydedildi.

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25 Aralık 2020 Cuma 17:01
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