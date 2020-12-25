Park halinde duran otomobile çarptı! Yerde yatan oğlunu gören baba fenalık geçirdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde intihar teşebbüsünde bulunan bir kadına yardımcı olmak için duran otomobile arkadan gelen üstünde 2 kişinin bulunduğu motosiklet çarptı. Yola savrulan yaralı iki gençten birinin babası olay yerine gelince oğlunun öldüğünü sanıp sinir krizi geçirdi. O anlar kameralara böyle kaydedildi.
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25 Aralık 2020 Cuma 17:01
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