Park halinde kamyonetin motoru yandı

Van merkez İpekyolu ilçesinde park halindeki kamyonetin motorunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi TOKİ yolunda park halindeki kamyonette yangın çıktığını ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından yapılan müdahale sonrası büyümeden söndürülürken, kamyonette büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA