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  3. Park halindeki 7 otomobilin lastiği patlatıldı

Park halindeki 7 otomobilin lastiği patlatıldı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde park halindeki 7 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerle kesilerek patlatıldı.

Park halindeki 7 otomobilin lastiği patlatıldı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde park halindeki 7 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerle kesilerek patlatıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Namık Kemal Mahallesi 137. Sokak'ta meydana geldi. Kiimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki 7 otomobilin lastiklerini keserek patlattı. Sabah otomobillerine gelen sürücüler durumu görünce şoke oldu. Otomobillerinin lastiklerini sönmüş halde bulan 7 sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı ardından sokak ve çevresindeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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