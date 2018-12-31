Park halindeki araçtan kaçak tütün ve malzeme çıktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki bir araçta çok sayıda kaçak tütün ve malzeme ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında tütün ve alkol mamulleri kaçakçılığı suçuna yönelik olarak yapılan çalışmalarda, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde park halinde bulunan 34 JOF 44 plaka araç içerisinde tütün mamullerinin olduğu değerlendirilerek araç içerisinde arama yapıldı.

Araçta yapılan aramada 80 adet 30 mililitrelik elektronik sigara likiti, 11 adet 50 gramlık bandrolsüz pipo tütünü, 600 karton toplamda 120 bin adet bandrolsüz makaron, 2 kutu üzerinde gramajı yazmayan yabancı menşeili bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA