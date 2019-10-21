Park halindeki kamyon şarampole yuvarlandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde park halinde kamyon şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Derecik ilçesine bağlı Umurlu köyü mevkiinde yol kenarına park edilen kamyon, sürücüsünün el frenini çekmeyeyi unutmasından dolayı şarampole yuvarlandı. Kamyonda kimsenin olmaması olası bir faciayi önlerken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA