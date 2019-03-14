Park halindeki kamyona çarpan motosikletli öldü
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Edremit ilçesi...
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine seyreden Zahit Arslan (40) kontrolündeki 10 EC 942 plakalı motosiklet, Narlıaltı mevkisinde park halindeki 59 DH 528 plakalı kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Arslan'ın cenazesi, Küçükkuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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