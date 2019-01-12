Park halindeki minibüs alevlere teslim oldu

Karabük'te gece saatlerinde park halindeki bir minibüs yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi üzerinde gece yarısı sabaha karşı Aydın Mutlu'ya ait olan minibüs nedeni belirlenemeyen bir şekilde alev aldı. Alevlerin bir anda tüm aracı sardığı yangına ihbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Geceyi aydınlatan alevler itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası söndürülürken, yangın nedeniyle bazı evlerin camları da ve balkon pencereleri zarar gördü.

Yanan minibüsten geriye demir yığını kalırken, Polis yangının kundaklama mı yada arızadan kaynaklı çıkıp çıkmadığını noktasında geniş çaplı tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA