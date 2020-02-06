Park halindeki minibüsün camını kırıp bozuk paraları çaldılar

HATAY'da park halindeki minibüsün camını kıran hırsızlar, içerisinde yaklaşık 300 TL bulunan bozuk para poşetini çalıp kaçtı.

Olay, merkez Antakya İlçesi Balıkçılar Çarşısı yanında meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Cipkindi, minibüsünü park ederek arızalı olan elektrik süpürgesini tamirciye götürdü. Bir süre sonra aracına dönen Cipkindi, yolcu koltuğunun kelebek camının kırıldığını ve torpido bölmesi üzerinde duran içerisinde yaklaşık 300 TL bulunan bozuk para poşetinin çalındığını fark etti. Cipkindi?nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araç üzerinde parmak izi arayan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA