İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Park halindeki otomobil toprak ve kaya parçaları altında kaldı

Park halindeki otomobil toprak ve kaya parçaları altında kaldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelanda park halindeki bir otomobil, toprak ve kaya parçalarının altında kaldı.

Park halindeki otomobil toprak ve kaya parçaları altında kaldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelanda park halindeki bir otomobil, toprak ve kaya parçalarının altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesinde yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışın yerini sağanak yağışa bırakması ile Sincik-Yarpuzlu köyü yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan anı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülenirken, Hacı K'ye ait park halindeki bir otomobil ise kayan toprak ve kaya parçalarının altında kaldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda karayolu trafiğe kapanırken, kopan kaya parçaları Sırımtaş HES Barajı'na düştü.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.