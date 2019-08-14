Park halindeki otomobili kurşunladılar

ADIYAMAN'da, Kurban Bayramı için ziyarete gelen ailenin park halindeki otomobili kurşunlandı. Otomobilde 6 kurşun izine rastlanırken polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece geç saatlerde Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, P.I.'ya ait park halindeki 02 BH 267 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, otomobilde yaptığı incelemede 6 kurşun izine rastladı. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Araçları kurşunlanan ailenin Ankara'dan, Adıyaman'a bayram ziyaretine geldiği öğrenildi.

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DHA