Park halindeyken freni boşalan kamyonet evin duvarına çarptı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeyken freni boşalarak hareket eden kamyonet, bir evin duvarına çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 150 Sokak'da Hüseyin Kurt'a ait 34 BB 8099 plakalı kamyonet, park halindeyken frenlerinin boşalmasıyla hareket etmeye başladı.

Kamyonet, yolun karşısında beş katlı bir apartmanın giriş katında çarptığı duvarı yıkıp Ömer K'ya ait daireye girerek durdu.

Ev sakinlerinin diğer odalarda bulunduğu sırada meydana gelen kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kamyonet, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA