Park halindeyken freni boşalan otobüs yol boyunca dehşet saçtı!
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde freni boşalan bir otobüs, park halindeki bir kamyoneti ve 4 aracı hurdaya çevirdi. Yolda ne varsa önüne katan otobüs, trafik levhası direğine çarparak durabildi. Olay yerine gelen polis, çevrede önlemleri alıp otobüsün sahibini aradı. Kişi şaşkına dönerken o anlar kameraya böyle yansıdı.
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17 Aralık 2020 Perşembe 11:39
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