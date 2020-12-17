Park halindeyken freni boşalan otobüs yol boyunca dehşet saçtı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde freni boşalan bir otobüs, park halindeki bir kamyoneti ve 4 aracı hurdaya çevirdi. Yolda ne varsa önüne katan otobüs, trafik levhası direğine çarparak durabildi. Olay yerine gelen polis, çevrede önlemleri alıp otobüsün sahibini aradı. Kişi şaşkına dönerken o anlar kameraya böyle yansıdı.