Park halindeyken freni patlayan 'sürücüsüz' kamyon korku dolu anlara sebep verdi!

Dehşete düşüren olay, Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bölük Caddesi üzerinde park halinde olan kamyonun bir anda freni boşaldı. Freni patlayan sürücüsüz kamyon, kendi halinde seyir ederek önünde park halinde bulunan diğer araçlara çarparak durabildi.

10 ARACA ÇARPTI

Hareket halinde olan kamyon, 10 araca çarparak durabilirken, kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza alanı güvenlik güçlerince emniyet şeritleri ile çevrilirken, itfaiye ekipleri de sıkışan araçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürdü.

"ALLAH'TAN İÇİNDE KİMSE YOKTU"

Olay anına şahit olan çevre yakınlarındaki Yunus Emre Aydın, “TIR yukarıdan freni boşalıp geldi. Burada 2 tane araca maddi olarak zarar verdi oradan da merdivenlerden yuvarlanarak devrildi. Orada da 2 araç daha zarar gördü. Mahalle olarak da birkaç aracımız zarar gördü. Biz hepimiz de olay anında mahalledeydik” şeklinde konuştu.

Olay anını gören diğer bir vatandaş ise, “Araç yukarıda okulun orada duruyormuş ve freni boşalmış herhalde, aşağı doğru sağa sola yalpalayarak gelmiş. En son burada 2 arabaya vurup, oradan direğe, direkt merdivenlerin oradan aşağı uçmuş. İki aracı altına alıp öyle durabilmiş. Olay anında ben mahalledeydim. Biz de canlı gördük. İçinde Allah’tan kimse yoktu, bir can kaybı olmadı. Olan maddi hasar, geçmiş olsun” diye konuştu.