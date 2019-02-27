Park halindeyken hareket eden kamyon eve daldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeyken bir anda hareket eden kamyon, sokak üzerindeki bir eve girdi. Olay sırasında odada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 150. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Kurt isimli bir vatandaşa ait 34 BB 8099 plakalı kamyon park halindeyken bir anda hareket etmeye başladı. Sokakta hızla ilerleyen kamyon, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan Ömer K. isimli vatandaşa aiti evin yatak odasına girdi. Kamyonun kupa kısmının bir bölümü, duvarın yıkılması sonunca eve girmesi sonucunda meydana gelen kazada içeride kimsenin olmaması neticesinde yaralanan olmadı. Gürültüyü duyan evdeki vatandaşlar panikle dışarı çıktı.

Kamyonun evin yatak odasına girdiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemelerde kamyon içerisinde kimsenin olmadığı belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından kamyon çekici yardımı ile girdiği yerden çıkartılırken, evde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA