Park halindeyken hareket eden otomobil, 2 öğrenciye çarptı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, akaryakıt istasyonunda park halindeyken hareket eden otomobil, 2 üniversite öğrencisine çarptı. Hafif yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük- Kastamonu karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Erdal K., iddiaya göre 78 SC 093 plakalı otomobilini akaryakıt istasyonunda park ettikten sonra markete girdi. Otomobil, bir süre sonra hafif rampada park halindeyken kendiliğinden hareket ederek yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Mustafa Şahin ve Sedef Şit'e çarptıktan sonra karayoluna inerek refüje çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan 2 öğrenci olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

DHA