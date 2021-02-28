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  3. Park meselesi yüzünden darp edilen engelli vatandaş hayatını kaybetti

Park meselesi yüzünden darp edilen engelli vatandaş hayatını kaybetti

Antalya'da baba-oğul tarafından cadde ortasında dakikalarca darp edilen yüzde 90 engelli şahıs, ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Park meselesi yüzünden darp edilen engelli vatandaş hayatını kaybetti

Kepez ilçesinde 19 Şubat'ta meydana gelen olayda, park yeri nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. 58 yaşındaki yüzde 90 engelli Mümin Kara 2 kişi tarafından darp edilmişti. Darp olayının ardından gözaltına alınan N.Y. tutuklanmış, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yüzü tanınmaz hale gelen Kara, ağır yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bir süredir tedavi gören talihsiz adam yaşamını yitirdi.

Kara'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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