MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personelinin gerçekleştirdiği düzenleme çalışmalarıyla park ve bahçeler rengarenk çiçeklerle bezendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yönüyle daha yaşanılabilir, modern, temiz ve estetik bir kent için yaz aylarında park ve bahçe düzenleme çalışmalarını artırdı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli tarafından yürütülen çalışmalarda, parkların temizlenmesi, ağaçlandırılması ve peyzaj düzenlemesinin yanı sıra çocuk oyun alanları, fitness grupları ve dinlenme alanlarının bakım ve onarımı yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gündelik yaşamın stresini atmak isteyenlerin ilk adresleri olan parklar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın ilk ışıklarıyla ve biten günün ardından temizlenip, yıkanarak, vatandaşların kullanımına sunuluyor. Periyodik olarak bakımları yapılan parklar, ağaçlandırma, aydınlatma ve peyzaj düzenlemesi yapılarak, yetişkinlerin ve çocukların kaliteli vakit geçirebilecekleri mekanlar haline getiriliyor.

Daha yeşil ve daha renkli bir Mersin için mesai kavramı gözetmeden çalışan Park ve Bahçeler Dairesi personeli, park sınırları içerisinde bulunan çocuk oyun alanı, fitness alanı ve dinleme alanlarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gün içinde düzenli aralıklarla gerçekleştiriyor.

Mevsimine uygun çiçek ve ağaç dikimi ile renklenen parklar, Mersinli vatandaşlara görsel bir şölen sunuyor. Yazın sıcak günlerine renk katan çiçeklerle bezeli parklarda vatandaşlar gönül rahatlığı ile aileleri ile vakit geçirebiliyor.

Kaynak: İHA