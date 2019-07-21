Park ve Bahçelerde yoğun mesai

Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaz mevsimi için oluşturduğu program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Yenikent bölgesinde yer alan Karaman, 15 Temmuz Camili ve Korucuk mahalleleri ile şehir merkezinde sahada olan ekipler, her gün dört farklı mahallede planlanan çalışmalar yanında, vatandaşların İletişim Merkezi'ne ilettikleri talep ve başvuruları da dikkate alarak söz konusu noktalarda çalışma gerçekleştiriyor. Yeşil alanlarda çim biçme ve budama çalışmalarına ağırlık veren ekipler, yol ve kaldırım kenarları ile boş arazilerde tespit edilen noktalarda yabani otları temizliyor, parklarda kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekiplerin yoğun mesaisini sürdüreceğini belirten Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Daha temiz mahalleler, nefes almış yeşil alanlar için çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettireceğiz. Aynı zamanda mahalle başkanları toplantısında da müjdesini verdiğimiz üzere 30 çocuk oyun, 30 spor aletleri, 7 basketbol, 1 voleybol ve 2 futbol sahası olmak üzere toplam 70 adet sosyal alanı mahallelerimize kazandıracağız" dedi.

Kaynak: İHA