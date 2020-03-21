Park ve meydanlardaki banklar şeritlerle kapatıldı

İZMİT'te koronavirüs salgınının yayılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında dışarıya çıkan kişilerin beraber oturmasını engellemek için meydanlarda ve parklarda bulunan banklar şeritlerle kapatıldı.

İzmit Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasına yönelik aldığı tedbirler kapsamında kent merkezindeki meydanlar ve parklarda, dışarıya çıkan kişilerin toplu bir şekilde vakit geçirmesini engellemek için bankları şeritlerle kapattı. Zabıta ekipleri, belediye binası önündeki meydanda ve Sabri Yalım Parkı'nda bulunan banklardaki kişileri uyararak kalkmalarını istedi. Vatandaşların banklardan ayrılmasının hemen ardından, bankların çevresi şeritlerle kapatıldı. Bazı kişilerin ise tüm uyarılara rağmen şeritlerle kapalı banklarda oturduğu görüldü.

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Kaynak: DHA