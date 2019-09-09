Park yeri kavgasında silahlar konuştu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Olay akşam saatlerinde 75’inci Yıl Mahallesi’nde gerçekleşti. Dün birbirine komşu olan iki aile arasında araç park yeri sebebiyle tartışma yaşandı. Aileler arasında bugün de aynı sebeple başlayan tartışma tarafların yakınlarının da dahil olması ile büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Her iki tarafın bir birine av tüfekleri ile ateş açması ile çatışma yaşandı. Çevrede korku ve endişe yaratan silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MAHALLE VE HASTANELERDE ÖNLEM ALINDI!

Polis, çevre güvenliğini sağlarken, yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 3’ü doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi. Tedavisi devam eden 5 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis, iki aile arasında yeni bir kavga yaşanmaması için oturdukları mahalle ve hastanelerde önlem aldı.