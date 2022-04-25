Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı görev tanımı nedir, Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı ne iş yapar, Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı Tanımı;

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Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı Maaşları

Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7122.10

Meslek Adı :

Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yer Ve Duvar Döşemecileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı; projedeki ölçü ve şekillerde demir hazırlama,kalıp üzerine döşeme ve bağ atma işlemlerini,kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Matematiksel temel işlemleri, ondalık, kesirli, oran-orantı, trigonometri hesaplarını yapmak.

b) Üçgen ve ölçü birimlerinin hesaplarını yapmak.

c) Ölçek ve çevre hesaplarını yapmak.

d) Alan, hacim ve fiziksel hesapları yapmak.

e) Norm yazı, çizgi çeşitleri ve temel geometrik çizimler yapmak

f) Parçaların kesitlerini çizmek

g) Bina aplikasyon yapmak

h) Blokaj ve grobeton yapmak

i) Duvar hazırlığı yaparak duvar örmek

j) Demiri donatıya hazırlamak

k) Kaba ve ince sıva yapmak

l) Basit yalıtım yapmak

m) Parke taşı-bordür kaplama hesapları yapmak

n) Parke taşı ? bordür kaplama çizimleri yapmak

o) Parke taşı-Bordür Kaplama Detayları Çizmek

p) Yerleşim rölöve ölçüsü almak

q) Zeminleri sıkıştırmak

r) Çalışma sahalarında emniyet tedbirleri almak

s) Beton üretmek ve bakımını yapmak

t) Kaldırım ve parklarda kaplama yapmak

u) Yeşil alan ve bina dışında kaplama yapmak

v) Hava meydanları ve yollarda kaplama yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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