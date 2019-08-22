Parke yüklü tır refüje çarptı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, parke yüklü tırın sürücüsü refüje çıkarak yönlendirme levhasına çarptı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzeri Ağcalı Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Ali Kaya yönetimindeki 40 DR 661 plakalı parke taşı yüklü tır Ağcalı yol ayrımındaki refüje çıkarak yönlendirme levhasına çarptı. Kaza sonrası tırın ön kısmı yan yatarken, yüklü dorse içinde bulunan parke taşı balyaları yola devrildi. Kazada hasar gören yakıt tankeri içerisinde bulunan mazot ise yola döküldü.

Tır sürücüsü çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden çıkartılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Ali Kaya ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, trafik ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Tırın yoldan kaldırılmasının ardından, belediye temizlik ekiplerince yapılan çalışmayla yola dökülen mazot temizlendi.

Kaynak: İHA