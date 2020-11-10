Bu akşam STAR TV yayın akışında bulunan Parker filmi, merak konusu oldu. Başrollerinde dünyaca ünlü Jason Statham ve Jennifer Lopez'in bulunduğu Parker filminin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Saat 20.00'da STAR TV'de başlayacak olan Parker filmini tüm detaylarıyla haberimizde verdik. Peki, Parker filmi konusu nedir? Parker filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar...

PARKER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aksiyon, gerilim ve suç filmi olan Parker, 2013 yılında gösterime girmiştir. Filmin yönetmen koltuğunda Oscarlı isim Taylor Hackford bulunuyor. Filmin süresi ise 2 saattir.

Parker, bildiklerinizden farklı bir hırsız. Onun ahlaki değerleri var, fakirden zaten çalmıyor ve mecbur kalmadıkça kimsenin canını yakmıyor. Fakat adam öldürmeyi sevmeyen, işini mümkün mertebe kansız yollardan çözmeyi seven Parker'a beraber soygun yaptıkları ekip arkadaşları büyük bir kazık atınca işin rengi değişiyor. Ne kadar merhametli olsa da, şimdi sıra kendi yöntemleriyle intikam almakta. Üstelik bol suç ve aksiyon dolu macerada yalnız da değil. Paraya ihtiyacı olan güzel emlakçı Leslie, bir mücevher soygunu planıyla karşısına çıkıyor ve Parker'ı bu planı uygulamaya ikna ediyor.

PARKER OYUNCULARI KİMLER?