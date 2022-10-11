Parkomat Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Parkomat Görevlisi görev tanımı nedir, Parkomat Görevlisi ne iş yapar, Parkomat Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Parkomat Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Parkomat Görevlisi Tanımı;

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Parkomat Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Parkomat Görevlisi Maaşları

Parkomat Görevlisi maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Parkomat Görevlisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Parkomat Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9629.07

Meslek Adı :

Parkomat Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Araç park yeri olarak tahsis edilmiş ana cadde, yol kenarı, meydan ve açık ve kapalı otopark alanlarındaki araçların park düzenlemesini sağlayan ve tahsilatını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Parkomat Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Park Halindeki araçları parkomat cihazına kaydetmek,

b) Araçları kontrol ve gözlem altında tuıtmak,

c) Park Bitiminde araç sahiplerinden belirlenen tarifeye göre tahsilat yapamak, d) Gerektiğinde araçların park etmesine yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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