Parkometre ne demek, TDK'ya göre Parkometre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Parkometre ne demek? Parkometre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi parkometre kelimesi. Peki parkometre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre parkometre nedir, parkometre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PARKOMETRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Parkometre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Parkometre kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre parkometre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parkmetre

