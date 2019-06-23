Parkta ölen 3 yaşındaki Serhat, gözyaşlarıyla uğurlandı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, parkta oyun oynarken fenalaşıp hayatını kaybeden 3 yaşındaki Serhat Arıcı, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Serhat'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi sonucu beklenirken, olay günü Seydikemer'deki ambulansların görevde olması nedeniyle Fethiye'den gelen ambulansın bölgeye geç ulaşması tepki topladı. İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, "Serhat'ın rahatsızlandığı sırada ambulanslarımız yaralamalı trafik kazalarına müdahale ediyordu. Böyle bir talihsizliğin yaşanması bizleri derinden üzdü" dedi.

Olay, 21 Haziran'da saat 23.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Çocuk parkında oyun oynayan Serhat Arıcı, birden yere yığıldı. Serhat'ın yere düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine yakın oturan aile hekimi, koşarak parka gelip, Serhat'ı yaşama döndürebilmek için kalp masajı yapmaya başladı. Bu sırada olay yerine ulaşan sağlık görevlilerince ambulansa alınarak, Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Serhat, yol boyunca yapılan müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Küçük Serhat'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Buradaki otopsinin ardından, dün Serhat'ın yakınlarınca alınan cenazesi, ikindide Seydikemer'in Zorlar Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenazede Serhat'ın babası Şaban Arıcı, annesi Şahsane Arıcı, yakınları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından taziyeleri kabul eden Arıcı çifti, ayakta durmakta güçlük çekti. Küçük Serhat, kılınan namazın ardından burada toprağa verildi.

AMBULANS TEPKİSİ

Öte yandan olay günü Seydikemer'de ambulansların görevde olması nedeniyle Fethiye'den hareket eden ambulansın bölgeye 17 dakikada ulaşması tepki topladı. Hicran Çetin, Facebook'taki sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Allah ailesine sabırlar versin. İlçe olduk ama her şeyde geriyiz. O sabinin o anki halleri gözümün önünden hiç gitmedi. Yavrumun halleri. Seydikemer'de üç aylık yaz döneminde neden mobil istasyon yok? Burası sahil memleketi. 25 dakikada bir ambulans gelemiyor. Olabilir imkansızlıklar var ama bunun çözümü de yok değil. Karnı ağrıyan, sinek ısıran, ateşi çıkan daha buna benzer vakalar da bedavaya hastaneye gideyim, sıra beklemeyeyim diye ambulans çağıranlar oluyor."

Muğla Sağlık Müdürü İskender Gencer, küçük Serhat'ın rahatsızlandığı sırada ambulanslarının yaralamalı trafik kazalarında görevde olduğunu belirterek, "Böyle bir talihsizliğin yaşanması bizleri derinden üzdü. Acılı aileye başsağlığı diliyorum" dedi.

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DHA